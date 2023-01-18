На Чукотке мужчина столкнул с пятого этажа 17-летнюю девушку

На злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

На Чукотке мужчина столкнул с пятого этажа 17-летнюю девушку. Об этом пишет Telegram-канал BAZA .

Инцидент произошел в Анадыре 25 декабря. Тело девушки нашли под окнами дома на улице Тевлянто. Соседка видела как она повисла на оконной раме, а затем упала вниз. Приехавшие медики не смогли помочь подростку, они констатировали смерть.

Позже выяснилось, что в тот день в квартире вместе с девушкой находились двое молодых людей. Они рассказали, что ночью она выпивала и несколько раз грозилась выброситься из окна. Самого момента падения они не видели.

Один из знакомых погибшей — 19-летний молодой человек — ранее был судим. По версии следствия, он поссорился с девушкой и утром вытолкнул ее из окна. На злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет тюрьмы.