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Мэрия завершила проверку в рязанской школе № 62 после скандала с сердечным приступом у ребенка
По результатам проверки директору образовательного учреждения, депутату гордумы Светлане Ворнаковой объявили дисциплинарное взыскание.

Мэрия завершила проверку в рязанской школе № 62 после скандала с сердечным приступом у ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По результатам проверки директору образовательного учреждения, депутату гордумы Светлане Ворнаковой объявили дисциплинарное взыскание.

Напомним, в соцсетях появилась информация, что в школе № 62 в мороз запрещают детям ходить в теплой одежде, которая не подходит по дресс-коду. По словам матери одной из школьниц, у ребенка из-за этого случился сердечный приступ.

В горадминистрации сообщили о проведении проверки в школе.

Позже в интернете появилась петиция с требованием отставки Светланы Ворнаковой с должности директора. После инцидента Ворнакова закрыла свою страницу «ВКонтакте» и назвала происходящее политическим заказом.