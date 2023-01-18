Мэрия завершила проверку в рязанской школе № 62 после скандала с сердечным приступом у ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
По результатам проверки директору образовательного учреждения, депутату гордумы Светлане Ворнаковой объявили дисциплинарное взыскание.
Напомним, в соцсетях появилась информация, что в школе № 62 в мороз запрещают детям ходить в теплой одежде, которая не подходит по дресс-коду. По словам матери одной из школьниц, у ребенка из-за этого случился сердечный приступ.
В горадминистрации сообщили о проведении проверки в школе.
Позже в интернете появилась петиция с требованием отставки Светланы Ворнаковой с должности директора. После инцидента Ворнакова закрыла свою страницу «ВКонтакте» и назвала происходящее политическим заказом.