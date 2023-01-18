Малков рассказал, что рязанские мобилизованные служат в разных местах

Губернатор отметил, что за каждой семьей участника СВО закреплен куратор из органов власти.

Павел Малков рассказал, что рязанские мобилизованные служат в разных местах. Об этом губернатор заявил на встрече с главой Совфеда Валентиной Матвиенко.

Матвиенко поинтересовалась, как организована поддержка мобилизованных и членов семей в Рязанской области.

«У нас стандартный набор мер поддержки, как и в других регионах: от единовременной выплаты до выплат в случае происшествий, поддержка семьям при поступлении в детсад, учебные заведения. За каждой семьей участника СВО закреплен куратор из органов власти», — заявил Малков.

«В одном месте служат ребята?», — поинтересовалась спикер Совфера.

«Конечно, по-разному», — ответил глава региона.