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Депутаты предложили передать теплосети Дягилевской ТЭЦ городу
Депутаты подняли вопрос о проблеме с коммунальной аварией, произошедшей в Московском районе в начале января.

В среду, 18 января, в рязанской гордуме на комитете по ЖКХ депутаты предложили передать теплосети Дягилевской ТЭЦ городу.

Депутаты подняли вопрос о проблеме с коммунальной аварией, произошедшей в Московском районе в начале января.

Они задали вопрос начальнику управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрию Кожину о причине ситуации. Как пояснил Кожин, авария произошла на сетях, которые принадлежат не городу, а компании ПАО «Квадра».

"Силами РМПТС мы ремонтировать без разрешения компании не могли. Хотя устранить проблему могли в два раза быстрее. Мы предложили свою помощь и в ходе аварии были сформированы смежные бригады из сотрудников «Квадры» и РМПТС. Большие трудности возникли при запуске домов в УК «Молодежный» — из 135 домов 62 завоздушивались и неделю наши бригады там разбирались. Сотрудники компании «Квадра» не справились бы одни в такой ситуации. На данный момент все работает исправно", — прокомментировал начальник управления энергетики и ЖКХ.

Депутаты гордумы предложили два решения проблемы: передать сети компании ПАО «Квадра» городу, чего против само предприятие, или настоять на регулярном ремонте труб Дягилевской ТЭЦ.