Бастрыкин потребовал доклад о расследовании частичного обрушения дома после взрыва в Рязани. Об этом
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Ранее было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Владимиру Никешкину представить доклад о проведенных следственных действиях и установленных на данный момент обстоятельствах по уголовному делу, а также об окончательных результатах расследования.
Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, взрыв в двухэтажном доме на улице Пушкина произошел в пятницу, 9 декабря. В доме произошло обрушение потолочных перекрытий, пострадали два человека. По основной версии МЧС, взорвался самогонный аппарат.