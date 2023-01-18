Бастрыкин потребовал доклад о расследовании частичного обрушения дома после взрыва в Рязани

К главе С. К. Александру Бастрыкину обратился житель пострадавшего дома 1957 года постройки.

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании частичного обрушения дома после взрыва в Рязани. Об этом сообщили в информационном центре С. К. России .

К главе С. К. Александру Бастрыкину обратился житель пострадавшего дома 1957 года постройки. Рязанец рассказал, что после взрыва в уцелевшей части здания появились трещины в стенах. Несмотря на отсутствие заключения экспертов и имеющиеся нарушения, жильцам чиновники сообщили, что признавать дом аварийным не собираются и в здании будут проведены восстановительные работы. По мнению жителя дома, это создает угрозу жизни и здоровью всех жильцов.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Владимиру Никешкину представить доклад о проведенных следственных действиях и установленных на данный момент обстоятельствах по уголовному делу, а также об окончательных результатах расследования.

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, взрыв в двухэтажном доме на улице Пушкина произошел в пятницу, 9 декабря. В доме произошло обрушение потолочных перекрытий, пострадали два человека. По основной версии МЧС, взорвался самогонный аппарат.