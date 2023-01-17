Ворнакова назвала историю с конфликтом из-за дресс-кода в школе № 62 политическим заказом

Чиновница напомнила, что является депутатом гордумы, а впереди выборы.

Светлана Ворнакова назвала историю с конфликтом из-за дресс-кода в школе № 62 политическим заказом. Об этом исполняющая обязанности директора, депутат гордумы рассказала в беседе с изданием «Лента.ру».

Ворнакова прокомментировала сообщение о том, что у одной из учениц случился сердечный приступ после инцидента. Речь идет о конфликте, о котором рассказали в соцсетях: в школе № 62 в мороз запрещают детям ходить в теплой одежде, которая не подходит по дресс-коду.

По словам руководителя учреждения, конфликта не было, а все возникающие вопросы решаются с родителями и школьниками во внутренней обстановке. Ворнакова назвала информацию политическим заказом.

«Я считаю, что это политический заказ, это всем понятно. Впереди выборы в Рязанскую городскую думу, я являюсь депутатом Рязанской городской думы, вот и складывайте пазлы», — прокомментировала директор.

Ранее стало известно, что после инцидента Ворнакова закрыла свою страницу в соцсетях, а в интернете появилась петиция с требованием уволить чиновницу с поста директора школы.

Фото с сайта школы № 62