В Запорожской области ВСУ начали подготовку к обороне

По словам члена главного совета военно-гражданской администрации региона Рогова, действия украинской армии свидетельствуют о переходе инициативы к ВС РФ.

В Запорожской области ВСУ начали подготовку к обороне. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет ТАСС .

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Рогов рассказал, что ВСУ сменили формат деятельности — начали работы по созданию фортификационных сооружений.

По словам Рогова, действия украинской армии свидетельствуют о переходе инициативы к ВС РФ.

Также он отметил, что Украина потеряла большое количество солдат на соледарском и артемовском направлении.