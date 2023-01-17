В Тверской области на федеральной трассе погиб водитель «Фольксвагена»

Авария произошла в понедельник, 16 января, в 16:20 на 171 километре трассы М9 «Балтия» в Зубцовском районе.

В Тверской области на федеральной трассе погиб водитель Volkswagen. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Авария произошла в понедельник, 16 января, в 16:20 на 171 километре трассы М9 «Балтия» в Зубцовском районе.

Водитель Volkswagen Polo ехал в сторону Москвы и выехал на «встречку», где столкнулся с «УАЗ Патриот».

От полученных травм водитель иномарки умер на месте аварии. Водитель «УАЗ» получил травмы, его доставили в больницу.

Проводится проверка.