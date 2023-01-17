В Тверской области на федеральной трассе погиб водитель «Фольксвагена»
Авария произошла в понедельник, 16 января, в 16:20 на 171 километре трассы М9 «Балтия» в Зубцовском районе.
В Тверской области на федеральной трассе погиб водитель Volkswagen. Об этом
Авария произошла в понедельник, 16 января, в 16:20 на 171 километре трассы М9 «Балтия» в Зубцовском районе.
Водитель Volkswagen Polo ехал в сторону Москвы и выехал на «встречку», где столкнулся с «УАЗ Патриот».
От полученных травм водитель иномарки умер на месте аварии. Водитель «УАЗ» получил травмы, его доставили в больницу.
Проводится проверка.