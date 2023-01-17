В Свердловской области поезд сбил женщину, пытавшуюся спасти свою собаку

Инцидент произошел вечером в понедельник, 16 января, в Каменск-Уральском.

В Свердловской области поезд сбил женщину, пытавшуюся спасти свою собаку. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 16 января, в Каменск-Уральском. 49-летняя местная жительница выгуливала собаку около железнодорожных путей. В какой-то момент пес вырвался и выбежал на рельсы перед приближающимся поездом.

Женщина побежала за питомцем и попала под поезд. С травмами головы ее доставили в больницу. Пострадала ли собака — неизвестно.