В Рязанской области заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 126 процентов

За вторую неделю 2023 года в регионе зарегистрировано 5 082 случая заболевания. Почти половина из заболевших — дети.

В Рязанской области заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 126 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За вторую неделю 2023 года в регионе зарегистрировано 5 082 случая заболевания — это 46,8 случаев на 10 тысяч населения. По сравнению с прошлой неделей показатель увеличился на 126,6%.

49,8% из заболевших составили дети.

Среди вирусов преобладали риновирусы, коронавирусы (кроме COVID-19) и метапневмовирусы (19,5%). Доля вирусов гриппа составила 39,0%. Среди штаммов преобладал, А (H1N1)-2009 (свиной грипп).

В ведомстве связали резкий подъем заболеваемости возобновлением активности населения и обращением за медпомощью после новогодних праздников.

Эпидемиологическая ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Рязанской области.