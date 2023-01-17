Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
-1°
Срд, 18
Чтв, 19
ЦБ USD 68.66 0.37 18/01
ЦБ EUR 74.26 0.43 18/01
Нал. USD 69.71 / 73.6 17/01 17:30
Нал. EUR 74.46 / 76.7 17/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
6 часов назад
543
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
8 063
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
11 157
Топ-10 мест за пределами Рязанской области, куда можно отправиться в н...
Зимние каникулы размером в полноценный отпуск — время,...
2 января 12:41
15 134
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязанской области заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 126 процентов
За вторую неделю 2023 года в регионе зарегистрировано 5 082 случая заболевания. Почти половина из заболевших — дети.

В Рязанской области заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 126 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За вторую неделю 2023 года в регионе зарегистрировано 5 082 случая заболевания — это 46,8 случаев на 10 тысяч населения. По сравнению с прошлой неделей показатель увеличился на 126,6%.

49,8% из заболевших составили дети.

Среди вирусов преобладали риновирусы, коронавирусы (кроме COVID-19) и метапневмовирусы (19,5%). Доля вирусов гриппа составила 39,0%. Среди штаммов преобладал, А (H1N1)-2009 (свиной грипп).

В ведомстве связали резкий подъем заболеваемости возобновлением активности населения и обращением за медпомощью после новогодних праздников.

Эпидемиологическая ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Рязанской области.