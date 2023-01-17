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В Рязани задержали мужчину, дискредитировавшего армию и частичную мобилизацию в интернете
Причиной своего поведения в сети рязанец назвал желание «потроллить» людей, поддерживающих Россию.

В Рязани силовики задержали 24-летнего местного жителя за дискредитацию армии России и проведение частичной мобилизации. Об этом сообщил Telegram-канал «Оперативные сводки».

Причиной своего поведения в сети рязанец назвал желание «потроллить» людей, поддерживающих Россию. Сам мужчина не подлежал призыву по состоянию здоровья.

Позже он извинился перед семьями военнослужащих, «чьи чувства он мог задеть своими высказываниями».