В Рязани задержали иностранца, распространявшего метадон и героин

В Рязани задержали 20-летнего гражданина одной из стран Средней Азии, который занимался доставкой и распространением метадона и героина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Во время досмотра у молодого человека нашли в одежде 75 свертков с метадоном общей массой 19 граммов. Выяснилось, что наркотики мигрант привез из Москвы и намеревался распространить через тайники-закладки.

Дома у иностранца на улице Лагерной изъяли сверток с 15 граммами героина.

Выяснилось, что молодой человек долго жил в Рязани. Он работал на стройке, но недавно стал курьером даркнет-магазина. По распоряжениям кураторов он ездил в Москву, забирал оптовые закладки с наркотиками и доставлял их в Рязань для дальнейшего распространения.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Фигуранта заключили под стражу.