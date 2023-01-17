Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
-1°
Срд, 18
Чтв, 19
ЦБ USD 68.29 0.72 17/01
ЦБ EUR 73.83 0.72 17/01
Нал. USD 69.62 / 73.6 17/01 13:20
Нал. EUR 73.94 / 76.7 17/01 12:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
7 796
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
10 885
Топ-10 мест за пределами Рязанской области, куда можно отправиться в н...
Зимние каникулы размером в полноценный отпуск — время,...
2 января 12:41
14 847
Где отдохнуть рязанцам на природе в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
1 января 13:21
13 396
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани задержали иностранца, распространявшего метадон и героин

В Рязани задержали 20-летнего гражданина одной из стран Средней Азии, который занимался доставкой и распространением метадона и героина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Во время досмотра у молодого человека нашли в одежде 75 свертков с метадоном общей массой 19 граммов. Выяснилось, что наркотики мигрант привез из Москвы и намеревался распространить через тайники-закладки.

Дома у иностранца на улице Лагерной изъяли сверток с 15 граммами героина.

Выяснилось, что молодой человек долго жил в Рязани. Он работал на стройке, но недавно стал курьером даркнет-магазина. По распоряжениям кураторов он ездил в Москву, забирал оптовые закладки с наркотиками и доставлял их в Рязань для дальнейшего распространения.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Фигуранта заключили под стражу.