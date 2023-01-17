В Рязани против руководителя фирмы возбудили уголовное дело о невыплате зарплат

Вв период с января по декабрь 2022 года руководством организации осуществлена полная невыплата заработной платы пяти работникам.

В Рязани против руководителя фирмы возбудили уголовное дело о невыплате зарплат сотрудникам. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

С января по декабрь 2022 года руководство организации не выплачивало зарплату пяти сотрудникам. Сумма задолженности им составила более 750 тысячи рублей.

Подозреваемый располагал финансами и реальной возможностью для погашения задолженности перед работниками организации.По уголовному делу проводятся следственные действия, «направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, целей и мотивов действий руководства организации, анализируется финансово-хозяйственная деятельность организации».