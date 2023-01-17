В Рязани на улице Интерациональной задержали пьяного водителя

В Рязани на улице Интернациональной задержали водителя Nissan Almera, который управлял автомобилем в пьяном состоянии. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

16 января вечером на улице Интернациональной наряд Росгвардии обратил внимание на автомобиль Nissan Almera. Водитель машины не предоставил преимущество проезда другим транспортным средствам, выехал с прилегающей территории на улицу Интернациональную и продолжил движение по спутанной территории.

Сотрудники вневедомственной охраны остановили машину. За рулем иномарки был пьяный мужчина. Водителя 1970 года рождения задержали и передали его наряду ДПС регионального УМВД.

Выяснилось, что в 2022 году мужчина был лишен «прав» за вождение в пьяном состоянии и не и не имел права управлять автотранспортным средством.