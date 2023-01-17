В России выплаты пострадавшим в ДТП увеличат до двух миллионов рублей

Изменения примут до конца 2023 года. Стоимость полиса ОСАГО при этом увеличится.

В России выплаты пострадавшим в ДТП увеличат до двух млн рублей. Об этом пишет газета « Известия ».

По данным Российского союза автостраховщиков, в 2022 году выплаты по ОСАГО, связанные с ущербом жизни и здоровью составили 6,03 млрд рублей. Ранее организация уже анонсировала новый пункт в реформе ОСАГО — увеличить выплаты по жизни и здоровью в четыре раза — с 500 тысяч до двух млн рублей.

В РСА подчеркнули, что последовательность предложений будет определена к конце I квартала, а сами изменения примут до конца 2023 года.

Информацию подтвердили в Госдуме. В агентстве «Национальные кредитные рейтинги» подсчитали, что при этом стоимость полиса ОСАГО возрастет на 10% (ориентировочно на 600-675 рублей).