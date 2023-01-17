В Прио-Внешторгбанке рассказали о льготном кредитовании малого и среднего бизнеса

Программа поддержки льготного кредитования в рамках постановления Правительства Р. Ф. № 1764 действует с 2019 года. С этого же времени она стала доступна и клиентам Прио-Внешторгбанка.

В 2023 году Прио-Внешторгбанк продолжил кредитовать малый и средний бизнес по программе Минэкономразвития «1764». Она дает возможность получить средства на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, рефинансирование или на развитие предпринимательской деятельности по сниженной процентной ставке.

Программа поддержки льготного кредитования в рамках постановления Правительства Р. Ф. № 1764 действует с 2019 года. С этого же времени она стала доступна и клиентам Прио-Внешторгбанка. В первый год работы по программе «1764» банк стал первым в Рязанской области по объемам льготного кредитования. В 2022 году банк признали одним из лучших по информированию бизнеса об условиях данной программы и, соответственно, по выдаче льготных кредитов по ней уже на федеральном уровне.

Напомним, что ставка по этой программе зависит от ключевой и на сегодня составляет не более 10,25% годовых (ключевая ставка ЦБ + 2,75%), если кредит берется на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели или рефинансирование. Процентная ставка по кредиту на развитие предпринимательской деятельности рассчитывается по формуле: ключевая ставка + 3,5% и составляет сейчас не более 11% годовых.

Погасить кредит на оборотные цели необходимо в срок до одного года, на инвестиционные цели — в течение пяти лет, а на развитие предпринимательской деятельности — в течение трех лет.

Сумма кредита — от 500 000 рублей. Он выдается под залог недвижимости, транспорта или оборудования и поручительство. Поручителями могут выступать связанные компании, собственники бизнеса, а для индивидуальных предпринимателей — супруг/супруга.

Важное условие для получения льготного кредита — направление бизнеса, которым занимается субъект МСП. В приоритетные включены следующие:

сельское хозяйство;

обрабатывающее производство, в том числе переработка сельхозпродукции и производство продуктов;

строительство;

внутренний туризм;

информация и связь;

транспортировка и хранение;

здравоохранение, образование, культура и спорт;

наука и техника;

гостиничный и ресторанный бизнес;

бытовые услуги, водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов и мусора;

розничная и оптовая торговля;

аренда помещений в технопарках и промопарках.

Получить консультацию по оставшимся вопросам можно, оставив заявку на сайте банка или позвонив по телефону 8 (4912) 200-003.

Прио-Внешторгбанк (ПАО). Основан 6 декабря 1989 г. Лицензия Банка России № 212.