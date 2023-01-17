В подъезде дома в центре Рязани произошла потасовка из-за кражи двух телефонов

В подъезде одного из домов на Первомайском проспекте в Рязани произошла потасовка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Вечером в полицию сообщили об инциденте. Полиция приехала на место и застала в подъезде дома 32-летнюю женщину и ее 45-летнего знакомого, проживающего в этом же доме. Выяснилось, что между ними во время распития спиртного произошел конфликт. Женщина ударила мужчину по голове бутылкой и пояснила, что он украл у нее два мобильных телефона.

Рязанца доставили в ОМВД России по Советскому району.

Мужчина признался, что взял у знакомой два телефона. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.