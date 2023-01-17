В Петрозаводске столкнулись «Ситроен» и «Шкода», два человека погибли

47-летний водитель на Citroen C-Elysee превысил скорость и не справился с управлением.

В Петрозаводске столкнулись «Ситроен» и «Шкода», два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Республики Карелия.

Авария произошла вечером в понедельник, 16 января, в 23:15 на Вознесенском шоссе около дома № 18.

47-летний водитель на Citroen C-Elysee превысил скорость и не справился с управлением. Машину занесло на «встречку», где она столкнулась со Skoda Octavia, которым управлял 35-летний водитель.

Водитель и 32-летний пассажир Citroen от полученных травм умерли на месте аварии. Водитель и 26-летняя пассажирка Skoda, а также годовалый ребенок получили травмы. Взрослы доставили в больницу, ребенку оказали медпомощь на месте.

Проводится проверка.

Фото ГИБДД и МЧС Республики Карелия