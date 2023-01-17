Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
-1°
Срд, 18
Чтв, 19
ЦБ USD 68.29 0.72 17/01
ЦБ EUR 73.83 0.72 17/01
Нал. USD 69.62 / 73.6 17/01 13:20
Нал. EUR 73.94 / 76.7 17/01 12:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
7 796
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
10 885
Топ-10 мест за пределами Рязанской области, куда можно отправиться в н...
Зимние каникулы размером в полноценный отпуск — время,...
2 января 12:41
14 847
Где отдохнуть рязанцам на природе в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
1 января 13:21
13 396
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Петрозаводске столкнулись «Ситроен» и «Шкода», два человека погибли
47-летний водитель на Citroen C-Elysee превысил скорость и не справился с управлением.

В Петрозаводске столкнулись «Ситроен» и «Шкода», два человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Республики Карелия.

Авария произошла вечером в понедельник, 16 января, в 23:15 на Вознесенском шоссе около дома № 18.

47-летний водитель на Citroen C-Elysee превысил скорость и не справился с управлением. Машину занесло на «встречку», где она столкнулась со Skoda Octavia, которым управлял 35-летний водитель.

Водитель и 32-летний пассажир Citroen от полученных травм умерли на месте аварии. Водитель и 26-летняя пассажирка Skoda, а также годовалый ребенок получили травмы. Взрослы доставили в больницу, ребенку оказали медпомощь на месте.

Проводится проверка.

Фото ГИБДД и МЧС Республики Карелия