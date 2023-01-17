В Москве сотрудники подставного ресторана угрожали убийством иностранцу за 28 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело о разбое и вымогательстве.

В Москве сотрудники подставного ресторана угрожали убийством иностранцу за 28 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал BAZA .

Инцидент произошел в заведении на Дмитровском шоссе. 32-летний уроженец Таджикистана познакомился в интернете с девушкой. Они пошли на свидание в ресторан. В конце вечера официант принес счет за несколько блюд и напитков на 28 тысяч рублей. Таких денег у мужчины не оказалось и он отказался платить.

После этого официант достал пистолет и, угрожая убийством, потребовал отдать деньги. Мужчина занят часть суммы у знакомых, а на оставшийся долг его заставили написать расписку.

Пострадавший написал заявление в полиции. Выяснилось, что ресторан оказался подставным. Оперативники задержали троих человек: официанта, девушку, и еще одного их сообщника.

Возбуждено уголовное дело о разбое и вымогательстве.