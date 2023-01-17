В Кремле заявили, что действие указа о частичной мобилизации продолжается

Об этом говорится в ответе управления президента России по работе с обращениями граждан на запрос депутата Псковского областного собрания Артура Гайдука.

В Кремле заявили, что действие указа о частичной мобилизации продолжается. Об этом говорится в ответе управления президента России по работе с обращениями граждан на запрос депутата Псковского областного собрания Артура Гайдука, который он опубликовал в своем Telegram-канале.

Депутат рассказал, что 24 ноября направил обращение Владимиру Путину с просьбой издать указ о завершении мобилизации. Гайдук аргументировал это тем, что отсутствие официального документа «порождает беспокойство в российских семьях и трудовых коллективах, создает почву для переживаний и слухов».

В ответе администрации президента говорится, что 28 октября 2022 года «завершены оповещение и призыв граждан, пребывающих в запасе», а военные комиссариаты продолжают комплектовать воинские части за счет добровольцев и контрактников.

«Действие Указа Президента Р. Ф. от 21 сентября 2022 г. № 657 „Об объявлении частичной мобилизации в РФ“ продолжается»", — говорится в ответе.

Напомним, 21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. 31 октября мероприятия по частичной мобилизации были завершены.

Официального документа, который означал бы завершение мобилизации выпущено не было.