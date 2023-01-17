В Госдуме предложили штрафовать фармацевтов за продажу лекарств без рецепта

Штрафы также предусмотрены для должностных и юридических лиц. Ранее за нарушение продажи рецептурных лекарств аптеки временно закрывали.

В Госдуме предложили штрафовать фармацевтов за продажу лекарств без рецепта. Об этом РИА Новости рассказала сенатор Ирина Рукавишникова.

В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, согласно которому за продажу лекарств без рецепта фармацевтам и должностным лицам грозит штраф до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 200 тысяч рублей.

Авторы проекта рассказали, что раньше за незаконную продажу рецептурных лекарств временно закрывали аптеку. Из-за этого страдали и бизнес и покупатели. В настоящем законопроекте предлагается ужесточить наказание для недобросовестных фармацевтов — для них предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей, а также запрет на работу в аптеке на срок от полугода до года.