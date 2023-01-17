В Госдуме предложили легализовать ЧВК «Вагнер»

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов в своей речи с трибуны заявил, что усилия «Вагнера» позволили взять под контроль Соледар.

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов на весенней сессии в Госдуме предложил легализовать ЧВК «Группа Вагнера». Об этом сообщил Telegram-канал « Осторожно, новости ».

Миронов в своей речи с трибуны заявил, что усилия «Вагнера» позволили взять под контроль Соледар.

«Да, при поддержке нашей армии, но нельзя преумалять эту славу», — сказал он.

Миронов подчеркнул, что российской армии «есть чему поучиться у ЧВК „Вагнер“» в вопросе подготовки новобранцев.

Глава фракции напомнил, что в 2017 году «Справедливая Россия» подготовила и внесла закон о частных военных компаниях.

«Я абсолютно убежден. Необходимо легализовать это героическое воинское формирование и чтобы у нас был закон, а не просто рассуждения, кто что делает и на каком основании. Я еще раз напомню, что законопроект готов. Понятно, кто будет возражать против этого закона, но, слушайте, если уже правоотношения есть, разве не дело законодателей урегулировать их буквой закона», — заявил Миронов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не надо делать различий между теми, кто воюет.

«Те кто нас защищают — военнослужащие, мобилизованные, участники ЧВК „Вагнер“ — все они защищают страну. Это должна быть наша единая позиция», — отметил он.