В Госдуме предложили дать отсрочку от мобилизации еще одной категории россиян

Речь идет о единственных учредителях и директорах предприятий.

В Госдуме предложили дать отсрочку от мобилизации еще одной категории россиян. Об этом «Ведомостям» рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы России по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков.

Речь идет о единственных учредителях и директорах предприятий. По словам Казанкова, такое решение может стать дополнительной мерой поддержки малого бизнеса.

Условием освобождения от частичной мобилизации должно являться наличие на предприятии наемных работников и своевременная уплата налогов.

Ранее сообщалось, что участникам СВО вдвое увеличат страховой стаж, а мобилизованных бизнесменов освободят от представления статистической отчетности.