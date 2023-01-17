В Госдуме отклонили инициативу об отсрочке от мобилизации для ученых

В Минобороны инициативу также отвергли.

В Госдуме отклонили инициативу об отсрочке от мобилизации для ученых. Об этом пишет «Коммерсант».

Комитет по обороне отказался поддержать законопроект об отсрочке от мобилизации для кандидатов и докторов наук. Решение аргументировали тем, что документ «не соотносится с подходом» действующих законов о мобилизации.

В Минобороны инициативу также отвергли.

В оборонном комитете напомнили, что отсрочку могут предоставить по состоянию здоровья, при исключительных обстоятельствах, либо по определенному виду деятельности.

Ранее в Госдуме предложили предоставить отсрочку от мобилизации единственным учредителям и руководителям предприятия.