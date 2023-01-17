В Челябинской области контрактника осудили за самовольное оставление части во время мобилизации

Военнослужащего признали виновным по части 5 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»).

В Челябинской области контрактника осудили за самовольное оставление части во время мобилизации. Об этом пишет портал 74.ru со ссылкой на Челябинский гарнизонный военный суд.

Сообщается, что рядовой без соответствующего разрешения не явился к месту службы в Чебаркуле 19 мая. После объявления частичной мобилизации мужчина также не явился в воинскую часть. Его обнаружили сотрудники полиции 29 сентября на территории Копейского городского округа и доставили в военную комендатуру.

В понедельник, 16 января, контрактника признали виновным по части 5 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Суд назначил ему пять лет колонии общего режима.