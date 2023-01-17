В Челябинской области контрактника осудили за самовольное оставление части во время мобилизации
Военнослужащего признали виновным по части 5 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»).
В Челябинской области контрактника осудили за самовольное оставление части во время мобилизации. Об этом пишет
Сообщается, что рядовой без соответствующего разрешения не явился к месту службы в Чебаркуле 19 мая. После объявления частичной мобилизации мужчина также не явился в воинскую часть. Его обнаружили сотрудники полиции 29 сентября на территории Копейского городского округа и доставили в военную комендатуру.
В понедельник, 16 января, контрактника признали виновным по части 5 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Суд назначил ему пять лет колонии общего режима.