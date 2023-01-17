В Амурской области молодой человек в попытке подшутить над девушкой застрелил ее

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Стрелку грозит от шести до 15 лет тюрьмы.

В Амурской области молодой человек в попытке подшутить над девушкой застрелил ее. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.

Тело девушки нашли дома в селе Большеозерка вечером 15 января. Рядом с ней лежало ружье и одна гильза, все указывало на самоубийство. Позже оперативники допросили молодого человека погибшей.

Он рассказал, что девушка погибла случайно — он хотел подшутить над ней, когда чистил ружье. Передернув затвор, он направил оружие на девушку, сказал «Руки вверх» и нажал на курок, раздался выстрел. После этого молодой человек решил выдать произошедшее за самоубийство.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Стрелку грозит от шести до 15 лет тюрьмы.