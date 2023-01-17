Тульские таможенники за долги изъяли у рязанца автомобиль «Тойота»

Сотрудники Тульской таможни за уклонение от уплаты платежей изъяли у жителя Рязани автомобиль Toyota. Об этом сообщили в центральном управлении Тульской таможни.

Гражданин Абхазии для личного пользования ввез в Россию автомобиль 2005 года выпуска с освобождением от уплаты таможенных платежей. На транспортное средство был установлен срок временного ввоза до марта 2023 года.

«В нарушение законодательства до истечения установленного срока Toyota была передана в личное пользование гражданину России, проживающему в Рязани. Тульские таможенники установили, что 22- летний рязанец не только управлял автомобилем, но также разместил в сети интернет-объявление о его продаже», — отметил заместитель начальника Тульской таможни Сергей Жильцов.

У него изъяли транспортное средство и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица».