Светлана Ворнакова закрыла страницу «ВКонтакте» после конфликта в школе № 62

Ранее в соцсетях появилась информация, что в школе № 62 в мороз запрещают детям ходить в теплой одежде, которая не подходит по дресс-коду.

Депутат рязанской гордумы и исполняющая обязанности директора школы № 62 Светлана Ворнакова закрыла свой профиль «ВКонтакте». Ранее страница чиновницы имела открытый статус — ей можно было написать сообщение, а также просмотреть информацию и фотографии на странице.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в школе № 62 в мороз запрещают детям ходить в теплой одежде, которая не подходит по дресс-коду. По словам матери одной из школьниц, у ребенка из-за этого случился сердечный приступ.

В горадминистрации сообщили о проведении проверки в школе.

Позже в интернете появилась петиция с требованием отставки Светланы Ворнаковой с должности директора.

Ворнакова исполняет обязанности директора школы с 30 декабря 2021 года.