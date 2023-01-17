Специалисты установят лиц, выбросивших трупы животных в Шиловском районе

Сотрудники ветстанции собрали и уничтожили трупы, чтобы не допустить распространение опасных заболеваний и провести «дезинфекционные» мероприятия.

Специалисты установят лиц, которые выбросили трупы животных у трассы в Шиловском районе. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

17 января после сообщений в СМИ специалисты ведомства выехали на место и установили нарушения ветеринарных правил в утилизации биологических отходов.

«Трупы животных были сброшены в лесопосадке недалеко от перекрестка автомобильной дороги, ведущей в Сапожок, и федеральной трассы М5 „Урал“», — отметили в Россельхознадзоре.

Сотрудники ветстанции собрали и уничтожили трупы, чтобы не допустить распространение опасных заболеваний и провести «дезинфекционные» мероприятия.

«Специалистами управления осуществляется работа по установлению лиц, виновных в нарушении ветеринарных правил перемещения, хранения и утилизации биологических отходов», — отметили в сообщении.