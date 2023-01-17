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Городские службы проследят за местами, которые может подтопить в Рязани
Мэр уточнила, что зимой во время изменения погоды с тротуаров и остановок городские службы должны оперативно убирать ледяную «кашу», прочищать ливневки.

Городские службы проследят за местами, которые может подтопить в Рязани. Об этом глава администрации Елена Сорокина рассказала на еженедельном рабочим совещании.

Мэр уточнила, что зимой во время изменения погоды с тротуаров и остановок городские службы должны оперативно убирать ледяную «кашу», прочищать ливневки. Также Сорокина дала коммунальщикам указание следить за возможными местами подтопления тротуаров и оперативно принимать меры.

«Ливневые колодцы должны быть чистыми, воды будет много, воду отводим, коллеги», — заявила Сорокина.

На совещании также обсуждались вопросы ликвидации последствий аварии на Дягилевской ТЭЦ и подготовку к крещенским мероприятиям.

Сорокина пояснила, что после прорыва теплотрассы на улице Интернациональной, управляющая компания «Молодежный» не слила теплоноситель, из-за чего в нескольких квартирах в стояках образовался воздух — пришлось менять радиаторы. Мэр поручила провести большое совещание с Госжилинспекцией и представителями управляющих компаний, на котором рассмотрят вопрос УК и городских служб.

Для крещенского купания на Ореховом озере специалисты дирекции благоустройства расчистили территорию, далее они оборудуют сход к купели, установят парапеты, поставят сено и скамейки, а также отапливаемые модули для переодевания и биотуалеты.

Около купели будут дежурить врачи, спасатели и полицейские. До Орехового озера можно будет доехать на специальном автобусе с 22:00 18 января до 02:00 19 января от площади Свободы.