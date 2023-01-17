В Рязанской области призывника осудили за уклонение от военной службы

В Рязанской области вынесли приговор жителю Скопина, обвиняемому в уклонении от призыва на военную службу. Об этом сообщил сайт Скопинского районного суда.

Мужчина состоял на воинском учебе и был годен к прохождению военной службы. Ем под роспись вручили повестку о явке в военкомат для отправки к месту службы и разъяснили, что за уклонение грозит ответственность.

Скопинец без оснований и причин, не предоставив никаких документов, не явился в военный комиссариат к указанному времени.

Вину в совершенном преступлении на суде он не признал. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 328 УК РФ и назначили 50 тысяч рублей штрафа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.