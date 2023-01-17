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Шойгу сообщил об увеличении численности армии до 1,5 миллионов человек

Шойгу сообщил об увеличении численности армии до 1,5 миллионов человек. Об этом пишет РИА Новости во вторник, 17 января.

Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности Вооруженных сил России — в течение 2023-2026 годов оно достигнет 1,5 млн человек.

Также Шойгу озвучил вопросы, на которые надо обратить особое внимание: это укомплектованность войск контрактниками, передача вооружения в военные части в установленный срок, увеличение числа полигонов, а также увеличение объемов подготовки специалистов.