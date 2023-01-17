Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне СВО

Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны, пишет ТАСС .

Министр обороны Сергей Шойгу приехал в штаб группировки войск «Восток». Он заслушал доклад командующего генерал-лейтенанта Рустама Мурадова о ходе выполнения боевых задач и текущей обстановке.

Особое внимание Шойгу обратил на организацию обеспечения войск, на работу медицинских и тыловых подразделений, а также на условия безопасного размещения личного состава.