РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка города с начала зимы

Корреспондент РЗН. инфо решил вспомнить, как велась уборка города с начала зимы и с какими сложностями рязанцам вновь пришло столкнуться.

Осенью чиновники убеждали рязанцев, что готовы к уборке улиц зимой. В эфире ТКР губернатор пообещал, что «неожиданностей не будет» и подготовка к зиме проводилась за несколько месяцев.

Однако ситуация не поменялась. Рязанцы сообщали о том, что их машины, в том числе скорой помощи буксовали во дворах, горожане падали на неочищенный лед и получали травмы, а травмпункты едва справлялись с наплывом пострадавших.

Корреспондент РЗН. инфо решил вспомнить, как велась уборка города с начала зимы и с какими сложностями рязанцам вновь пришло столкнуться.

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