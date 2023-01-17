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Рязанскому комитету по делам молодежи дадут полномочия в области мобилизации
Комитет будет заниматься осуществлением мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с законодательством, а также организовывать и осуществлять мобилизационную подготовку в подведомственных организациях.

Рязанскому комитету по делам молодежи дадут полномочия в области мобилизации. Соответствующее распоряжение опубликовало региональное правительство, пишет издание «Вид сбоку».

Согласно документу, комитет создается «для реализации государственной политики Рязанской области в области регулирования отношений в сфере молодежной политики».

Комитет будет заниматься осуществлением мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с законодательством, а также организовывать и осуществлять мобилизационную подготовку в подведомственных организациях.

Председатель комитета, которого назначит губернатор, будет отвечать за организацию мобилизационной подготовки и перевод комитета на работу в условиях военного времени.

Уточняется, что работу комитета будет курировать первый зампред правительства Анна Рослякова.