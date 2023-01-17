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Рогов сообщил о переходе военнослужащих ВСУ на сторону России
Он уточнил, что речь идет о более десяти бойцах.

Группа военнослужащих ВСУ на Запорожском направлении перешла на сторону России. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live», пишет Лайф.ру.

Он уточнил, что речь идет о более десяти бойцах. Также политик выразил убеждение, что солдаты ВСУ не хотят «воевать, убивать, тем более умирать» за режим президента Украины Владимира Зеленского.

«Радует одно, что все больше ребят переходят на другую сторону, находят возможность, как это сделать», — сказал Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что в Запорожской области ВСУ начали подготовку к обороне.