Песков сказал, что тема продолжения мобилизации в России поднимается искусственно

Он добавил, что нужно вспоминать «соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счет».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России искусственно поднимается тема продолжения мобилизации. Об этом сообщил « Интерфакс ».

Во вторник, 17 января, журналисты спросили Пескова, можно ли говорить о продолжении мобилизации. Они пояснили, что тема «постоянно находится в общественном поле».

«Да, ее искусственно будируют и из-за рубежа, и изнутри страны», — заявил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что нужно вспоминать «соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счет».