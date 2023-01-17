Песков не стал комментировать слухи об освобождении Донбасса до марта

Ранее в СМИ появилась соответствующая информация от военной разведки Украины.

Песков не стал комментировать слухи об освобождении Донбасса до марта. Об этом пишет РИА Новости .

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о планах по освобождению Донбасса. Ранее в СМИ появились данные от военной разведки Украины о том, что Россия освободит всю территорию Донбасса до марта 2023 года.

Песков отметил, что не может прокомментировать информацию и не имеет желания это сделать.