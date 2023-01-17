На улицы Рязани вышли десять новых троллейбусов

Отмечается, что троллейбусы оснащены системой климат-контроля, звуковыми информаторами и электронными маршрутоуказателями, камерами видеофиксации и автоматическими счетчиком пассажиропотока.

На улицы Рязани вышли десять новых троллейбусов с автономным ходом. Об этом сообщили в группе «Рязанская область» «ВКонтакте».

Отмечается, что троллейбусы оснащены системой климат-контроля, звуковыми информаторами и электронными маршрутоуказателями, камерами видеофиксации и автоматическими счетчиком пассажиропотока."Кроме того, у них есть возможность двигаться автономно около 20 километров, что позволит продлить уже имеющиеся маршруты и избежать срыва графика движения", — говорится в сообщении.