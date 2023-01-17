Малков: регион планирует до конца года закупить 206 квартир для детей-сирот

Глава области провел совещание, на котором обсудили работу по обеспечению граждан жильем.

В 2023 году в Рязанской области планируют закупить 206 квартир для детей-сирот. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

Глава области провел совещание, на котором обсудили работу по обеспечению граждан жильем.

«Жилье будет приобретено в 27 муниципальных образованиях, в частности в Рязани — 56 квартир. Работу нужно проводить оперативно, не затягивать», — отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Малков сообщил, что поручил в течение недели выделить средства муниципалитетам, чтобы уже в феврале начать конкурсные процедуры.

Кроме того, на совещании обсудили вопросы обеспечения жильем граждан, переселяемых из ветхого и аварийного фонда. Губернатор заявил, что планируется в этом году расселить более 1800 человек.

«Контракты на строительство новых домов уже заключены. Ведем работы и по приобретению квартир на вторичном рынке. Средства предусмотрены», — написал Малков.