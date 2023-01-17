«Коммерсантъ»: региональным чиновникам неофициально запретили отдыхать за границей

Региональным чиновникам неофициально запретили отдыхать за границей. Об этом пишет «Коммерсант».

"После нескольких громких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах, в регионах принялись ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы России", — заявили в издании.

Так в Ульяновской области выпустили распоряжение «Об особенностях выезда за пределы РФ на период проведения СВО». Согласно документу, сотрудникам региональных и муниципальных органов власти рекомендовано «воздержаться» от поездок за рубеж во время отпуска до особого распоряжения. Подобные рекомендации существуют в Вологодской, Тамбовской и Свердловской области, а также в республике Марий Эл.

Вместе с этим глава фракции ЕР в заксобрании Санкт-Петербурга Павел Крупник заявил «Ъ», что выезд за рубеж — это «личное дело каждого».

По мнению политолога Константина Калачева, кампания по отказу от заграничного отдыха больше похожа на региональный пиар, а на федеральном уровне пока речь больше идет о том, чтобы не отражать заграничный отдых в соцсетях.