Кадыров заявил о повторной мобилизации в случае необходимости
Глава Чечни подчеркнул, что мужчины, которые боятся мобилизации, ничего из себя не представляют.
Рамзан Кадыров заявил о повторной мобилизации в случае необходимости. Слова главы Чеченской республики
По словам Кадырова, слухи о проведении второй волны мобилизации не имеют основания. Однако политик подчеркнул, что при необходимости повторную мобилизацию надо обязательно провести.
«Люди понимают, что они должны принимать участие в специальной военной операции на Украине. Мы как раз сегодня отправили туда 200 бойцов разных национальностей и вероисповеданий из разных регионов России», — сказал Кадыров.
Глава Чечни подчеркнул, что мужчины, которые боятся мобилизации, ничего из себя не представляют.