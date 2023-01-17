Кадыров заявил о повторной мобилизации в случае необходимости

Глава Чечни подчеркнул, что мужчины, которые боятся мобилизации, ничего из себя не представляют.

Рамзан Кадыров заявил о повторной мобилизации в случае необходимости. Слова главы Чеченской республики приводит пресс-служба правительства.

По словам Кадырова, слухи о проведении второй волны мобилизации не имеют основания. Однако политик подчеркнул, что при необходимости повторную мобилизацию надо обязательно провести.

«Люди понимают, что они должны принимать участие в специальной военной операции на Украине. Мы как раз сегодня отправили туда 200 бойцов разных национальностей и вероисповеданий из разных регионов России», — сказал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что мужчины, которые боятся мобилизации, ничего из себя не представляют.