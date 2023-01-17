Кадыров вспомнил слова Путина о мире без России

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на Украине и вспомнил слова президента России Владимира Путина, сказанные им несколько лет назад в интервью для фильма Владимира Соловьева. Об этом передает РИА Новости .

Кадыров назвал Россию великой державой и напомнил, что страна владеет ядерным оружием.

«Россия никогда не позволит (себе) проиграть, в любой борьбе. Мы можем нажать на кнопку, и салам алейкум. Как сказал наш президент: зачем нам нужен мир без России? Мне не хочется, чтобы эти шайтаны жили, а нас не было… Мы попадем в рай, они — в ад», — сказал Кадыров во время прямого эфира на странице своего помощника в соцсетях.