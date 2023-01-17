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Для крещенских купаний в Рязанской области оборудуют 40 купелей
В ночь на четверг, 19 января, у водоемов будут дежурить спасатели, врачи и полицейские.

Для крещенских купаний в Рязанской области оборудуют 40 купелей, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ночь на четверг, 19 января, у водоемов будут дежурить спасатели, врачи и полицейские.

Список мест купания на крещение:

  • Троицкое сельское поселение, село Троица, река Тысья;
  • Лакашинское сельское поселение, озеро Лакаш;
  • Панинское сельское поселение, деревня Агломазово, купель закрытого типа;
  • Кирицкое сельское поселение, река Кирицы;
  • Ижевское сельское поселение, село Ижевское, озеро Ижевское;
  • Спасск, Спасский затон;
  • купель Крещено-Гаи, семь километров от деревни Спешнево в сторону Ухолова;
  • купель в селе Никольское, 500 метров от въезда со стороны Александро-Невского в село Нижний Якимец;
  • Новомичуринск, река Проня, спасательная станция;
  • Пронск, купель на святом источнике;
  • Тырново, пруд Радбиж;
  • Токмаково, купель на токмаковском роднике;
  • Потапьевское сельское поседение, село Потапьево, река Пет;
  • Витуша, купель на улице Панферовка;
  • Телятники, купель на улице Погореловка;
  • Сараи, купель в селе Маховое;
  • Сасово, улица Зеленая, святой источник, закрытая купель;
  • Печерниковские Выселки, помещение святого источника «Гришава, купель;
  • Михайлов, река Проня, городской пляж;
  • Октябрьский, река Проня;
  • Ряжск, улица Пушкина, река Хупта;
  • Милославское, источник Сергия Радонежского, купель;
  • Горняцкое сельское поселение, деревня Растегаевка, Троицкий источник, купель;
  • Ухолово, улица Свободы, купель на территории «Прощеного колодца»;
  • Карабухино, святой источник;
  • Кривцы, святой источник Пресвятой Богородицы;
  • Симакино, святой источник преподобного Серафима Саровского;
  • Дубровка, святой источник «Никольский»;
  • Занино-Починковское сельское поселение, село Салаур, святой источник явления Святой великомученицы Параскевы Пятницы;
  • Рязань, озеро Ореховое;
  • Голенчино, местный пруд;
  • Вышгород, озеро Отока;
  • Дядьковский затон у села Дядьково;
  • гребная база ГАУ РО «СШОР «Олимпиец» в селе Шумашь;
  • Алеканово, пруд на территории около храма;
  • Пощупово, купель Иоанно-Богословского монастыря;
  • Демушкинское сельское поселение, село Кошибеево, Кошибеевский родник, закрытая купель;
  • Малостуденецкое сельское поселение, село Малый Студенец, Малостуденецкий родник, закрытая купель;
  • Трудолюбовское сельское поселение, Воскресенка, мемориально патриотический комплекс «Воскресение», закрытая купель;
  • Корневское сельское поселение село Пупки, пруд южнее 500 метров.

Ранее сообщалось, что на Крещение в Рязани будет ходить транспорт до Орехового озера.