Для крещенских купаний в Рязанской области оборудуют 40 купелей
В ночь на четверг, 19 января, у водоемов будут дежурить спасатели, врачи и полицейские.
Для крещенских купаний в Рязанской области оборудуют 40 купелей, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В ночь на четверг, 19 января, у водоемов будут дежурить спасатели, врачи и полицейские.
Список мест купания на крещение:
- Троицкое сельское поселение, село Троица, река Тысья;
- Лакашинское сельское поселение, озеро Лакаш;
- Панинское сельское поселение, деревня Агломазово, купель закрытого типа;
- Кирицкое сельское поселение, река Кирицы;
- Ижевское сельское поселение, село Ижевское, озеро Ижевское;
- Спасск, Спасский затон;
- купель Крещено-Гаи, семь километров от деревни Спешнево в сторону Ухолова;
- купель в селе Никольское, 500 метров от въезда со стороны Александро-Невского в село Нижний Якимец;
- Новомичуринск, река Проня, спасательная станция;
- Пронск, купель на святом источнике;
- Тырново, пруд Радбиж;
- Токмаково, купель на токмаковском роднике;
- Потапьевское сельское поседение, село Потапьево, река Пет;
- Витуша, купель на улице Панферовка;
- Телятники, купель на улице Погореловка;
- Сараи, купель в селе Маховое;
- Сасово, улица Зеленая, святой источник, закрытая купель;
- Печерниковские Выселки, помещение святого источника «Гришава, купель;
- Михайлов, река Проня, городской пляж;
- Октябрьский, река Проня;
- Ряжск, улица Пушкина, река Хупта;
- Милославское, источник Сергия Радонежского, купель;
- Горняцкое сельское поселение, деревня Растегаевка, Троицкий источник, купель;
- Ухолово, улица Свободы, купель на территории «Прощеного колодца»;
- Карабухино, святой источник;
- Кривцы, святой источник Пресвятой Богородицы;
- Симакино, святой источник преподобного Серафима Саровского;
- Дубровка, святой источник «Никольский»;
- Занино-Починковское сельское поселение, село Салаур, святой источник явления Святой великомученицы Параскевы Пятницы;
- Рязань, озеро Ореховое;
- Голенчино, местный пруд;
- Вышгород, озеро Отока;
- Дядьковский затон у села Дядьково;
- гребная база ГАУ РО «СШОР «Олимпиец» в селе Шумашь;
- Алеканово, пруд на территории около храма;
- Пощупово, купель Иоанно-Богословского монастыря;
- Демушкинское сельское поселение, село Кошибеево, Кошибеевский родник, закрытая купель;
- Малостуденецкое сельское поселение, село Малый Студенец, Малостуденецкий родник, закрытая купель;
- Трудолюбовское сельское поселение, Воскресенка, мемориально патриотический комплекс «Воскресение», закрытая купель;
- Корневское сельское поселение село Пупки, пруд южнее 500 метров.
Ранее сообщалось, что на Крещение в Рязани будет ходить транспорт до Орехового озера.