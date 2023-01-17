Арестович сообщил, что написал заявление об отставке

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об уходе в отставку. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Арестович извинился за свои слова о том, что дом в Днепре был разрушен обломками ракеты, сбитой украинской ПВО.

Он заявил, что допустил серьезную ошибку в прямом эфире и пообещал строже относиться к информации, которую озвучивает.

«Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара российской ракеты в жилой дом», — сказал он.

Также чиновник сообщил, что написал заявление об уходе с должности, потому что хочет показать «пример цивилизованного поведения».