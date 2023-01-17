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Активисты сообщили, что на рязанском транспорте УРТ запретили размещать наружную рекламу
По данным источника, запрет действует с понедельника, 16 января.

Активисты сообщили, что на рязанском транспорте УРТ запретили размещать наружную рекламу. Информация об этом появилась в Telegram-канале «stvchannel — Рязань: о городской среде».

По данным источника, запрет действует с понедельника, 16 января.

«По чьей инициативе и кто будет компенсировать УРТ потерянные ими доходы от рекламы — не уточняется», — говорится в посте.

Уточняется также, что из-за запрета на наружную рекламу часть троллейбусов выйдет из строя, так как «некоторые автобусы и троллейбусы на рекламе держатся и потому еще не развалились».

Официальной информации не поступало.