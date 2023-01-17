Активисты сообщили, что на рязанском транспорте УРТ запретили размещать наружную рекламу
По данным источника, запрет действует с понедельника, 16 января.
Активисты сообщили, что на рязанском транспорте УРТ запретили размещать наружную рекламу. Информация об этом
По данным источника, запрет действует с понедельника, 16 января.
«По чьей инициативе и кто будет компенсировать УРТ потерянные ими доходы от рекламы — не уточняется», — говорится в посте.
Уточняется также, что из-за запрета на наружную рекламу часть троллейбусов выйдет из строя, так как «некоторые автобусы и троллейбусы на рекламе держатся и потому еще не развалились».
Официальной информации не поступало.