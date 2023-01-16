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Жителям Центральной России рассказали о погоде в феврале

Жителям Центральной России рассказали о погоде в феврале. Прогноз в понедельник, 16 января, дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.

По его словам, с середины января по февраль в Центральной России ожидается теплая погода. Причем температура будет выше, чем должна быть по многолетним значениям.

«По долгосрочным прогнозам, нас ждет только повышенный температурный режим. На несколько градусов теплее, чем должно быть по многолетним значениям (нормы для конкретных регионов. — Прим. ред.). То есть вторая половина января и февраль будут подекадно или по семидневкам теплее, чем должны быть по многолетним нормам», — уточнил синоптик.

Специалист также предупредил, что в конце зимы и в начале марта не исключено, что вернутся холода. Однако аномальные морозы уже в центральные регионы не вернутся.