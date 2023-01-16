Жителя Рязанской области приговорили к колонии строгого режима за пьяное вождение

Мужчину ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности.

В Сараевском районе мужчина получил реальный срок за пьяное вождение. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Мужчину неоднократно привлекали к уголовной ответственности за управление транспортом в пьяном виде и назначали обязательные работы, исправительные работы, также он получал срок в колонии-поселении и лишение свободы условно.

«Но это не стало для него уроком. Мужчина вновь сел за руль пьяным и был остановлен сотрудниками госавтоинспекции», — рассказали в районном суде.

13 января Сараевский районный суд признал 27-летнего мужчину виновным и назначил ему год и два месяца в колонии строгого режима.