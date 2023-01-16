Жительница Рязанской области выиграла миллион после вещего сна мужа

На выигрыш она планирует закрыть ипотеку.

Жительница поселка Темгенево Сасовского района Рязанской области выиграла миллион рублей в лотерее. Об этом сообщила пресс-служба «Национальной лотереи».

Отмечается, что выигрыш приснился ее мужу во сне.

«Мы с мужем раньше покупали другие лотереи, а тут летом он рассказывает, что ему несколько раз снился сон, как будто мы выиграли миллион в лотерею. Только билет, говорит, какой-то странный — маленький квадратик. Мы начали покупать разные билеты с похожим полем, но миллион так и не приходил», — рассказала женщина.

Она отметила, что перед новым годом зашла на почту, где ей предложили купить билет-открытку «Национальной лотереи», чтобы подарить друзьям на праздники. Именно эти билеты оказались выигрышными.

«Вспомнили мы о них только 2 января. Смотрели результат вместе с мужем. Оставался последний билет — выигрыш 1 миллион рублей. Я даже несколько раз перепроверяла этот билет, позвонила на горячую линию, и везде мне подтвердили, что мы выиграли миллион. У меня до сих пор мурашки по коже. Рука женщины с почты оказалась счастливой, надо обязательно к ней заехать, поблагодарить», — отметила победительница.

На выигрыш она планирует закрыть ипотеку.

«Новая лотерея — многие люди выигрывают, значит эта лотерея очень счастливая. В удачу надо верить всегда», — заключила женщина.