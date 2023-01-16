В Уфе 18-летний сын убил мать из-за пропавшего после уборки блокнота с паролями

В Уфе 18-летний сын убил мать из-за пропавшего после уборки блокнота с паролями. Об этом в понедельник, 16 января, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Трагедия произошла 9 января. Молодой человек часто конфликтовал с матерью. В очередной раз, когда произошел конфликт, он схватил кухонный нож и несколько раз ударил им матери по шее и туловищу. От полученных ранений женщина скончалась.

После убийства молодой человек написал о расплаве над матерью брату. Он рассказал, что мать во время уборки выкинула блокнот с паролями и назвал его «сокровищем». Брат вызвал сотрудников полиции и скорую помощь. К приезду медиков женщина уже была мертва. Убийцу нашли над ее телом.

Задержанный не стал отрицать вину и сознался в содеянном, а также рассказал об обстоятельствах случившегося.

По данному факту возбуждено уголовное дело.